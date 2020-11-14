شؤون فلسطينية

تسجيل 310 إصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال 24 ساعة

تسجيل 310 إصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال 24 ساعة
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) للأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الصحة: إنه بعد إجراء 2661 فحصاً مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس (كورونا).

وأعلنت عن وفاة مواطنة، تبلغ من العمر 67 عاماً في مستشفى غزة الأوروبي، بينما تعافى 295 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).


وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 10126 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 3112 حالة، ومتعافون 6968 حالة، والوفيات 46 حالة.

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