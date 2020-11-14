تسجيل 243 إصابة جديدة بمدينة غزة خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم السبت، تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.



بدورها، أعلنت لجنة طوارئ خانيونس تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الأولى من اليوم السبت، ليرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل مجتمع قطاع غزة بخانيونس إلى 767 إصابة، منها 3 وفيات.