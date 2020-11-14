القيادي جرار يدعو لتكوين تجمع عالمي يوقف التغول الأمريكي



وأكد على أن وحدة الشعب الفلسطيني، هي القوة الحقيقية التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات الأمريكية

والإسرائيلية.



وقال جرار: "إن الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني بجميع الأشكال دون استثناء؛ لحماية الأرض والإنسان، والوقوف أمام الطغيان الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي، سواء في المحافل الدولية أو سياسياً او عسكرياً".



وأضاف: "التآمر العالمي والهرولة العربية نحو التطبيع، شجع الاحتلال على السيطرة على الأرض، لكن الشعب الفلسطيني موجود، ولن يغير أحد شيئاً من الحقيقية، وفلسطين ستبقى فلسطين من بحرها إلى نهرها".





ويعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأسبوع المقبل، زيارة مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراض فلسطينية محتلة، ليصبح أول وزر خارجية أمريكي، يقوم بهذه الخطوة.



وسيزور بومبيو مصنع نبيذ في مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي مدينة رام الله.



وقبل عام، صرّح بومبيو، بأنّ الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات اليهودية غير قانونية.

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة (حماس) عبد الجبار جرار، إلى تكوين تجمع عالمي، يكون لديه القدرة على استنهاض القوى الحية في العالم؛ لدعم القضية الفلسطينية، ووقف التغول الأمريكي والإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية.وشدد جرار على ضرورة وجود خطة فلسطينية مدروسة؛ لمواجهة (صفقة القرن) ومخطط الضم، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.وحذر من خطورة ما تمر به القضية الفلسطينية، في ظل الدعم الأمريكي للاحتلال في بناء المستوطنات، والعمل على إخراج الفلسطينيين من أرضهم، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.وطالب جرار الشعب الفلسطيني، بتجاوز كل الخلافات والتماسك والوحدة؛ للوقوف سداً منيعاً أمام صفقة ومحاولات الاحتلال لسلب الأرض والحقوق.