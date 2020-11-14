الصحة بغزة تبدأ تنفيذ سياسة العزل المنزلي لمصابي (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

قررت وزارة الصحة في قطاع غزة، البدء في تنفيذ سياسة العزل المنزلي للمصابين بفيروس (كورونا).



وأكدت الصحة، أنه يستثنى من ذلك، المصابون الذين تستلزم حالتهم الصحية رعاية طبية خاصة، حيث سيتم عزلهم وعلاجهم في المؤسسات الصحية.



وقالت: إن المصابين الذين لا تتوفر لديهم الظروف المناسبة لإتمام العزل المنزلي، سيتم عزلهم في مراكز العزل المخصصة لذلك.