مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت في المرتبة السابعة

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رام الله - دنيا الوطن

شارك سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة في لقاء لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، تناول عدة قضايا، وعبر فيه العتيبة عن سعادته بالتطبيع مع دولة الاحتلال.



وزعم العتيبة أن الشارع العربي وخصوصا الشباب "غير مكترث بالصراع مع إسرائيل أو حل الدولتين" بل اهتمام الشباب العربي بحل القضية الفلسطينية يقل أكثر فأكثر، مع بروز قضايا أكثر أهمية تشغل باله مثل ارتفاع تكاليف الحياة، والفساد، وفرص التوظيف.



وأضاف: "الشؤون الفلسطينية تأتي في المرتبة السابعة.. ليس حتى في أول خمسة".



وخاطب العتيبة الإسرائيليين قائلا: "متفائلون بهذه العلاقة، وآمل أن تكونوا متحمسين مثلنا للتعرف على شعبنا وتراثنا وقيمنا، وليس فقط مبانينا اللامعة، ومطاراتنا الجميلة".