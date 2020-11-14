هل توفي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة؟

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حسابات تابعة لعناصر تنظيم (القاعدة) صباح يوم السبت، وفاة زعيم التنظيم، أيمن الظواهري.



ووفق (العربية.نت) فقد قالت الحسابات عبر تدوينات نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي: إن زعيم القاعدة توفي، مبينة أن فصيل حراس الدين، انقطعت الاتصالات بينه وبين الظواهري منذ أسابيع.



وأكدت أن آخر تعليمات الظواهري، كانت تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا، مشيرة إلى أن القيادي، الذي خلف بن لادن منذ العام 2011 قضى نتيجة إصابته بسرطان الكبد.