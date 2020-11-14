مصر.. حبس شابين لازدراء الإسلام وفتاة بتهمة ازدراء المسيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت النيابة العامة المصرية حبس شابين اثنين بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وفتاة أخرى متهمة بازدراء الدين المسيحي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ووفق (بوابة أخبار اليوم) كانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، رصدت تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي، بالإساءة إلى النبي محمد، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. وفتحت نيابة الإسماعيلية الكلية تحقيقا في الواقعة.



وطلبت النيابة في إطار تحقيقها تحريات قطاع الأمن الوطني وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق.