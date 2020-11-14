دولي

(نيويورك تايمز): تصفية ثاني زعيم للقاعدة بشوارع طهران في عملية سرية نفذها عملاء إسرائيليون

(نيويورك تايمز): تصفية ثاني زعيم للقاعدة بشوارع طهران في عملية سرية نفذها عملاء إسرائيليون
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، بأن ثاني زعيم للقاعدة، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات على السفارات الأمريكية بإفريقيا، تمت تصفيته في طهران.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل الثاني في "القاعدة"، عبد الله أحمد عبد الله، الذي يُطلق عليه الاسم الحركي "أبو محمد المصري"، تمت تصفيته بالرصاص في عملية نفذها عملاء إسرائيلييون، كانوا على متن دراجة نارية، في أحد شوارع طهران، بأمر من الولايات المتحدة.

وأكدت المصادر الاستخباراتية، أن العملية تم تنفيذها، في السابع من شهر آب/ أغسطس الماضي، أي قبل 3 أشهر، وكان أبو محمد المصري مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن.

ولم توضح الصحيفة أي دور لعبته الولايات المتحدة في تنفيذ العملية، خاصة وأنها كانت تتعقب تحركات أبو محمد المصري وعناصر آخرين من "القاعدة" في إيران منذ سنوات.

ولم تعلن السلطات الإيرانيّة رسمياً عن مقتل أبو محمد المصري، الذي كان موجوداً في إيران منذ عام 2003، حسب الصحيفة.

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