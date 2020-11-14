صحفي أمريكي يكشف ماذا سيفعل ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت: إن الرئيس دونالد ترامب، سيتبع ويلتزم بدستور البلاد، ويغادر البيت الأبيض، إذا تأكد فوز خصمه جو بايدن في الانتخابات، وأنه لا يخطط للإطاحة بالحكومة المنتخبة.



ووفقًا لجيرالدو ريفيرا، الصحفي بشبكة (فوكس نيوز) فقد كشف بعد حديثه مع ترامب: " بدا لي (أن ترامب) بطلاً للوزن الثقيل في الجولة الأخيرة من المعركة، وعلى استعداد (للتجاوب).. أخبرني أنه واقعي، وقال إنه سيتخذ المسار والفعل الصحيح".



ونقل ريفيرا عن ترامب، بأنه إذا كانت العملية الانتخابية، ستحسم في النهاية ضده (ترامب)، فسيتبع الدستور الأمريكي، ويترك البيت الأبيض.



وأضاف: "لم يتولد لدي انطباع بأنه يخطط للإطاحة بالحكومة المنتخبة. إنه يريد فقط منافسة (معركة) عادلة".