الأزهر يشيد بموقف سلطات بلجيكا بطرد متطرفين خططوا لحرق القرآن الكريم

شيخ الأزهر أحمد الطيب

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بما أعلنته السلطات البلجيكية، الخميس الماضي، بتوقيف خمسة نشطاء ينتمون لليمين المتطرف، للاشتباه في رغبتهم بنشر الكراهية عن طريق حرق مصحف في بروكسل.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد قال المرصد: "نشيد بموقف وزير الدولة البلجيكي للجوء والهجرة، من وأد هذه الفتنة في مهدها، من خلال تصريحه ورفضه إقامة هؤلاء المتطرفين، كونهم يمثلون تهديدا خطيرا للنظام العام في بلجيكا".



وأكد المرصد، أن "سرعة استجابة السلطات البلجيكية خطوة إيجابية للقضاء على خطاب الكراهية واستئصال لأحد جذور الإرهاب والعنف"، مشددا على أن "هذه الاستجابة بالمنع تُرسخ بشكل مباشر لثقافة التعايش المشترك من خلال الحفاظ على مشاعر الآخرين واحترام معتقداتهم ورموزهم الدينية المقدسة".