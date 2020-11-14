"البوليساريو" في الجزائر: الحرب اندلعت مع المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

قال ممثل جبهة البوليساريو في الجزائر، عبد القادر طالب عمر: إن "الحرب مع المغرب اندلعت فعليا"، وأن "وقف إطلاق النار تم خرقه".



وأضاف عمر، في حديث مع وكالة (سبوتنيك)، قوات الجيش المغربي قامت "بخرق وقف إطلاق النار المعمول به منذ سنة 1991 في المنطقة العازلة بالكركات، رغم تنبيهاتنا المتواصلة التي وجهناها للرأي العام الدولي بعد بداية المغرب في حشد قواته منذ أيام".



وذكر: "نحن في حالة حرب مع المغرب، بعد الاعتداءات التي تعرض لها المدنيون بمنطقة الكركات صباح اليوم، بداية من طرف بلطجية مغاربة، ثم من طرف الجيش المغربي".



وأضاف: "لم يكن أمام جيشنا سوى التدخل، وتبادل إطلاق النار من أجل حماية المدنيين من وحشية الاعتداء المغربي".