الصحة العالمية: الوضع الوبائي في تونس مقلق جدًا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران، أن الوضع الوبائي بسبب فيروس (كورونا) بات "مقلقا جدا" في البلاد.



وقال سوتيران لوكالة الأنباء التونسية: إن عدد الإصابات والمرضى بالمستشفيات والوفيات المسجلة في الفترة الماضية في ارتفاع ملحوظ.



وكانت وزارة الصحة، أكدت أمس أنه تم بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تسجيل 27 حالة وفاة و1562 حالة إصابة جديدة، من بين 4523 تحليلا مخبريا.



وأوضحت الوزارة أنه تم يوم الخميس التبليغ عن 31 حالة وفاة جراء "كوفيد ـ 19"، سجلت في الفترة الممتدة من 1 إلى 11 نوفمبر الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2209 وفيات، فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات إلى 76106 إصابات.