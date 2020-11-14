الصحة العالمية: الوضع الوبائي في تونس مقلق جدًا
رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران، أن الوضع الوبائي بسبب فيروس (كورونا) بات "مقلقا جدا" في البلاد.
وقال سوتيران لوكالة الأنباء التونسية: إن عدد الإصابات والمرضى بالمستشفيات والوفيات المسجلة في الفترة الماضية في ارتفاع ملحوظ.
وكانت وزارة الصحة، أكدت أمس أنه تم بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تسجيل 27 حالة وفاة و1562 حالة إصابة جديدة، من بين 4523 تحليلا مخبريا.
وأوضحت الوزارة أنه تم يوم الخميس التبليغ عن 31 حالة وفاة جراء "كوفيد ـ 19"، سجلت في الفترة الممتدة من 1 إلى 11 نوفمبر الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2209 وفيات، فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات إلى 76106 إصابات.
أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران، أن الوضع الوبائي بسبب فيروس (كورونا) بات "مقلقا جدا" في البلاد.
وقال سوتيران لوكالة الأنباء التونسية: إن عدد الإصابات والمرضى بالمستشفيات والوفيات المسجلة في الفترة الماضية في ارتفاع ملحوظ.
وكانت وزارة الصحة، أكدت أمس أنه تم بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تسجيل 27 حالة وفاة و1562 حالة إصابة جديدة، من بين 4523 تحليلا مخبريا.
وأوضحت الوزارة أنه تم يوم الخميس التبليغ عن 31 حالة وفاة جراء "كوفيد ـ 19"، سجلت في الفترة الممتدة من 1 إلى 11 نوفمبر الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2209 وفيات، فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات إلى 76106 إصابات.
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