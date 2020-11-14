استطلاع رأي: (ليكود) يُحافظ على الصدارة والقائمة المشتركة تتراجع

رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، حفاظ حزب (ليكود) على الصدارة في عدد المقاعد بـ (كنيست)، وارتفاع قوة تحالف حزب (يمينا) المتطرف.وبحسب الإستطلاع الذي أجرته صحيفة (معاريف) ففي حال جرت الانتخابات اليوم، سيحصل (ليكود) على 30 مقعداََ بـ (كنيست)، وتحالف (يمينا) على 23 مقعداً.ووفقاً لنتائج الإستطلاع، سيحصل حزب (يش عتيد) على 17 مقعداً، و(القائمة العربية) على 11، و(أزرق أبيض) على 9، و(شاس) على 9، و(يسرائيل بيتنا) على 8، و(يهدوت هتوراة) على 8، و(ميرتس) على 5 مقاعد.