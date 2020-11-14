دولي

استطلاع رأي: (ليكود) يُحافظ على الصدارة والقائمة المشتركة تتراجع

استطلاع رأي: (ليكود) يُحافظ على الصدارة والقائمة المشتركة تتراجع
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، حفاظ حزب (ليكود) على الصدارة في عدد المقاعد بـ (كنيست)، وارتفاع قوة تحالف حزب (يمينا) المتطرف.

وبحسب الإستطلاع الذي أجرته صحيفة (معاريف) ففي حال جرت الانتخابات اليوم، سيحصل (ليكود) على 30 مقعداََ بـ (كنيست)، وتحالف (يمينا) على 23 مقعداً.

ووفقاً لنتائج الإستطلاع، سيحصل حزب (يش عتيد) على 17 مقعداً، و(القائمة العربية) على 11، و(أزرق أبيض) على 9، و(شاس) على 9، و(يسرائيل بيتنا) على 8، و(يهدوت هتوراة) على 8، و(ميرتس) على 5 مقاعد.

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