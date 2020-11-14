دولي

ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويقول: لا أحد يعلم من هي الإدارة الأمريكية المقبلة

ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويقول: لا أحد يعلم من هي الإدارة الأمريكية المقبلة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، معتبرا أن الوقت سيكشف من سيشغل المكتب البيضاوي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقد في حديقة البيت الأبيض، وخصص لفيروس (كورونا) واللقاح المنتظر "لا احد يعلم من هي الادارة الامريكية المقبلة".

وفي أول ظهور له ضمن إفادة علنية منذ انعقاد الانتخابات الرئاسية، أشاد اترامب المنتهية ولايته، الجمعة، بما فعلته إدارته في مواجهة فيروس (كورونا) وتطوير اللقاحات، مشدداً على أنه عمل رائع.

وأكد أن الإجراءات المتخذة كان ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات مع إدارة أخرى.

واعتبر أن السلطات حققت نجاحاً كبيراً في رفع نسب الشفاء وتقليص الوفيات إثر الوباء، واعداً الأميركيين بتوفير لقاح كورونا في أسرع وقت.

كما كشف عن لقاحات وعقاقير واعدة ستطرح قريبا لمواجهة الجائحة.

في السياق أيضاً، ذكر الرئيس أن فعالية لقاح فايزر بيونتك الجديد تبلغ 90%.

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