غانتس: ذاهبون إلى انتخابات جديدة في شهر مارس المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

رجح رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس بأن تتجه إسرائيل إلى انتخابات أخرى يوم 21 آذار/ مارس 2021.



ووفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن غانتس، فقد قال: "لقد منحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كل الفرص في العالم وأعطيته كل الوقت.. التقيت به وحثثته على تمرير الموازنة".



وأضاف: "لا توجد كلمات لوصف حجم فضيحة أخذ دولة رهينة لمدة ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أنه "بالمختصر، نحن ذاهبون إلى الانتخابات، وسنخرج منها أقوى مما رأينا في استطلاعات الرأي".



يشار إلى أن هناك خلافات ائتلافية بين حزب الليكود بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزبي الأزرق والأبيض بزعامة غانتس منذ تشكيل الحكومة في 17 آيار/ مايو 2020."