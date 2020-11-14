شؤون فلسطينية

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، صافيا الى غائم جزئي ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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