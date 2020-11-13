بعد الابلاغ عن احتجاز رهائن.. عملية كبيرة للشرطة وسط مدينة مونتريال الكندية

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رام الله - دنيا الوطن

طوقت الشرطة منطقة بالقرب من وسط مدينة مونتريال الكندية اليوم الجمعة وسط تقارير إعلامية عن احتجاز رهائن، وطلبت من الناس الابتعاد.



وقال الحساب الرسمي لشرطة مونتريال على (تويتر)، اليوم "هناك عملية شرطة جارية في زاوية سان لوران وسان فياتور. نطلب من الناس تجنب المنطقة"، مؤكدة أنها تتحقق حاليا من صحة المعلومات وأنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.



وتركز العملية على مكاتب شركة يوبيسوفت الفرنسية لصناعة ألعاب الفيديو في مونتريال.



وقالت المتحدثة باسم يوبيسوفت هيذر ستيل في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ(رويترز): "نحن على علم بالموقف ونعمل عن كثب مع سلطات مونتريال".