دولي

مصرع 18 شخصاً جراء انقلاب قارب في نيجيريا

مصرع 18 شخصاً جراء انقلاب قارب في نيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
لقي 18 شخصا مصرعهم، جراء حادث انقلاب قارب، مساء اليوم الجمعة، في ولاية باوتشي بشمال نيجيريا، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وأكدت السلطات في الولاية المذكورة أن قاربا، على متنه 23 شخصا من السكان القرويين، انقلب أثناء عبور النهر يوم الخميس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت السلطات أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص، مشيرة إلى أن سبب الحادث هو أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب كان يزيد على قدرته الاستيعابية.

وكانت نيجيريا قد شهدت حادثا مشابها في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، حين أسفر انقلاب قارب في نهر شيرورو بوسط البلاد عن مقتل 10 أشخاص.

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