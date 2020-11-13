(CNN): بايدن يفوز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شبكة (CNN)، بأن نتائج الانتخابات الأمريكية، تظهر فوز الديمقراطي جو بايدن بـ306 من اصوات المجتمع الانتخابي، مقابل 232 للجمهوري دونالد ترامب.



وأشارت الشبكة، إلى أن ترامب يفوز بولاية (كارولينا الشمالية)، فيما فاز بايدن بولاية جورجيا.



بدوره، أكد مركز إديسون للأبحاث، أن بايدن تجاوز عتبة الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة يوم السبت الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويرفض الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية عليها.