شؤون فلسطينية

إصابة القيادي في حركة حماس فتحي حماد بفيروس (كورونا)

إصابة القيادي في حركة حماس فتحي حماد بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة (حماس)، مساء اليوم الجمعة، إصابة عضو مكتبها السياسي، فتحي حماد، بفيروس (كورونا) المستجد.

وقالت حركة في تصريح لها نشر على موقعها الالكتروني: "أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابة عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور فتحي حماد بفيروس (كورونا) المستجد".

وأشارت إلى أنه حماد أجرى جميع الخطوات والإجراءات الصحية اللازمة، لحين تماثله للشفاء.

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