إصابة القيادي في حركة حماس فتحي حماد بفيروس (كورونا)



وأشارت إلى أنه حماد أجرى جميع الخطوات والإجراءات الصحية اللازمة، لحين تماثله للشفاء.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة (حماس)، مساء اليوم الجمعة، إصابة عضو مكتبها السياسي، فتحي حماد، بفيروس (كورونا) المستجد.وقالت حركة في تصريح لها نشر على موقعها الالكتروني: "أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابة عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور فتحي حماد بفيروس (كورونا) المستجد".