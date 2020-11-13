الأوقاف بغزة: إعادة فتح خمسة مساجد بمحافظتي الشمال وخانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، إعادة افتتاح خمس مساجد في محافظتي الشمال وخانيونس بعد انتهاء مدة إغلاقها.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول تطورات الوضع الوبائي بفيروس (كورونا)، إلى ان المسجد الذي تم افتتاحه في محافظة الشمال، هو الصالحين بمنطقة بئر النعجة.



وأوضحت أن المساجد الأربعة الذين تم اعادة افتتاحهم في خانيونس جنوب قطاع غزة، هي الأمين والتوبة بمنطقة عبسان الكبيرة، وخالد بن الوليد والوادي في القرارة.