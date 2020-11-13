شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بتركيا وأمريكا

الخارجية الفلسطينية: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بتركيا وأمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، فيما تم تسجيل 13 إصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي حول وباء (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم، إلى أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 295 حالة وفاة، و6968 إصابة، منذ بدء انتشار الجائحة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي التفاصيل، أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى  الجمهورية التركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن رمضان طنبورة، رئيس جمعية الفلاح الخيرية، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3، فيما سجلت  32 إصابة سابقة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية،  بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) للمواطن  مروان عفانة (60) عاما، ولمواطنة ستينية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 86 حالة، فيما سجلت 13 اصابة جديدة بالفيروس في كل من ميتشغن وواشنطن وفيلادلفيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4289 إصابة.

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