الصحة الإيطالية: الإصابات اليومية بـ(كورونا) تتخطى لأول مرة الـ40 ألفا

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رام الله - دنيا الوطن

لأول مرة منذ بداية الجائحة، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) التي تم تسجيلها في إيطاليا خلال 24 ساعة عتبة الـ40 ألفا.



وأكدت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة عن رصد 40902 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض (كوفيد-19) خلال يوم أمس، مقابل 37978 إصابة في اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما سجلت الوزارة 550 وفاة ناجمة عن (كوفيد-19) خلال اليوم الأخير، مقابل 636 وفاة في اليوم السابق.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ(كورونا) التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليون و107303 منها 44139 حالة وفاة و399238 حالة شفاء و663926 حالة نشطة.



وكانت إيطاليا من الدول الأكثر تضررا بالموجة الأولى من (كورونا) على مستوى العالم، واستأنف الوباء تفشيه بوتائر غير مسبوقة في أراضي البلاد مع بداية فصل الصيف، ما دفع الحكومة إلى إعادة تشديد القيود الصارمة الرامية إلى الحد من جماح الجائحة.