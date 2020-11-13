دولي

الصحة الإيطالية: الإصابات اليومية بـ(كورونا) تتخطى لأول مرة الـ40 ألفا

الصحة الإيطالية: الإصابات اليومية بـ(كورونا) تتخطى لأول مرة الـ40 ألفا
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة منذ بداية الجائحة، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) التي تم تسجيلها في إيطاليا خلال 24 ساعة عتبة الـ40 ألفا.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة عن رصد 40902 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض (كوفيد-19) خلال يوم أمس، مقابل 37978 إصابة في اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما سجلت الوزارة 550 وفاة ناجمة عن (كوفيد-19) خلال اليوم الأخير، مقابل 636 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ(كورونا) التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليون و107303 منها 44139 حالة وفاة و399238 حالة شفاء و663926 حالة نشطة.

وكانت إيطاليا من الدول الأكثر تضررا بالموجة الأولى من (كورونا) على مستوى العالم، واستأنف الوباء تفشيه بوتائر غير مسبوقة في أراضي البلاد مع بداية فصل الصيف، ما دفع الحكومة إلى إعادة تشديد القيود الصارمة الرامية إلى الحد من جماح الجائحة.

أخبار ذات صلة

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

بريطانيا تسجل 376 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال يوم

بريطانيا تسجل 376 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال يوم

مقتل شخصين وفقدان ثالث بانفجار بمركز طبي لقدامى المحاربين بولاية كونيتيكت الأمريكية

مقتل شخصين وفقدان ثالث بانفجار بمركز طبي لقدامى المحاربين بولاية كونيتيكت الأمريكية

الشرطة الإيرانية: مقتل ثلاثة من حرس الحدود بهجوم مسلح شمال غرب البلاد

الشرطة الإيرانية: مقتل ثلاثة من حرس الحدود بهجوم مسلح شمال غرب البلاد

كتاب أوباما الجديد يكشف موقف جو بايدن من قتل بن لادن

كتاب أوباما الجديد يكشف موقف جو بايدن من قتل بن لادن

جان لوك ميلونشون يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا

جان لوك ميلونشون يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

صحيفة تكشف عن خطط ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن رسميا

صحيفة تكشف عن خطط ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن رسميا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

تعرف على تفاصيل الخارطة الوبائية لكافة محافظات قطاع غزة

تعرف على تفاصيل الخارطة الوبائية لكافة محافظات قطاع غزة

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن