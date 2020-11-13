مقتل شخصين وفقدان ثالث بانفجار بمركز طبي لقدامى المحاربين بولاية كونيتيكت الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت (أسوشيتد برس) نقلا عن مسؤولين بأن انفجارا على ما يبدو وقع في مبنى صيانة بمستشفى شؤون المحاربين القدامى في ولاية كونيتيكت، أسفر عن مقتل شخصين يوم الجمعة وفقدان شخص ثالث.



وقالت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية في بيان اليوم الجمعة: "إن مسؤولين يحققون في بلاغ عن انفجار وقع في مركز طبي لقدامى المحاربين في وست هافن".



وأضافت الشرطة على (تويتر): "إن محققين من وحدة الحرائق والمتفجرات توجهوا إلى الموقع لمساعدة رجال الإطفاء المحليين".



وقال روبرت ويلكي، وزير شؤون المحاربين القدامى في بيان: "تلقينا تقريرا هذا الصباح عن وقوع انفجار في حرم ويست هافن التابع لنظام الرعاية الصحية في ولاية كونيتيكت، مما أدى إلى وفاة شخصين في منطقة رعاية لغير المرضى".



وصرح روبرت ويلكي بأنه لم يكن أي من الضحيتين من المرضى.