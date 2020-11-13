دولي

الشرطة الإيرانية: مقتل ثلاثة من حرس الحدود بهجوم مسلح شمال غرب البلاد

الشرطة الإيرانية: مقتل ثلاثة من حرس الحدود بهجوم مسلح شمال غرب البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم الجمعة مقتل ثلاثة عناصر من حرس الحدود في "هجوم مسلح" استهدفهم في محافظة "أذربيجان غربي" الواقعة شمال غرب البلاد.

واشارت الشرطة الإيرانية في بيان إلى أن ن عناصر مسلحة وصفتها بـ"الإرهابية" هاجمت حرس الحدود في منطقة (تكور) التابعة لإقليم أذربيجان غربي، ظهر اليوم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت أنه تم التصدي للهجوم بعد إرسال قوات دعم إلى المنطقة، وتم منع المهاجمين من دخول الأراضي الإيرانية، بعد مقتل ثلاثة من حرس الحدود، اثنين منهم برتبة ملازم، والثالث برتبة مجند، فيما جرح آخران.

وأكدت الشرطة أن قواتها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.

ويحاذي إقليم "أذربيجان غربي" إقليم "كردستان العراق" وتركيا، حيث تنشط جماعات كردية مناوئة لإيران على الحدود.

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