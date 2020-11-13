بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جرار زراعي، وأجبرت مزارعا تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضه في بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن جيش الاحتلال اقتحم منطقة العربية شمال البلدة، وأجبر المواطن محمود حسن الصباح، على مغادرة أرضه عندما كان يقوم بحراثتها، واستولى على جرار زراعي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أبو مفرح أن الصباح يقوم كل عام على حراثة أرضه وزراعتها، ويملك أوراقا ثبوتية بملكيتها.