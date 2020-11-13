مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

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رام الله - دنيا الوطن

سرق مستوطنون، اليوم الجمعة، قطيعا من الأغنام في بلدة الطيبة شرق رام الله.



وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن مجموعة من المستوطنين قامت بسرقة 20 رأس غنم تعود ملكيتها للمواطن فرح إبراهيم كعابنة، وذلك على الأطراف الشرقية للبلدة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.