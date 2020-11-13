الرئيس الألماني ببرقية تعزية بوفاة عريقات: تلقيت الخبر ببالغ الحزن والأسى

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رام الله - دنيا الوطن

بعث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير برقية تعزية للرئيس محمود عباس بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.



وقال الرئيس الألماني في برقيته: "تلقيت خبر وفاته ببالغ الحزن والأسى، حيث كنت أولي لتبادل الآراء معه تقديرا بالغا. كما أنني أشاطركم الأحزان بوفاة الفقيد والتي تشكل كذلك فقدانا كبيرا للشعب الفلسطيني ولعملية السلام في الشرق الأوسط"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.