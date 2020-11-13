عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 71 وفاة و4469 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 71 وفاة و4469 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأردن مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 71 حالة وفاة و4469 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات في المملكة إلى 136,555، والوفيات إلى 1,618 حالة، حسب معطيات وزارة الصحة الأردنية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا 2008 حالات، منها 434 تحت العناية المركزة.

وأشارت وزارة الصحة الأردنية إلى أنه تم إجراء 16,771 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 2,157,941.

أخبار ذات صلة

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

مصر تكشف سبب تحطم مروحية المراقبين الدوليين في سيناء

مصر تكشف سبب تحطم مروحية المراقبين الدوليين في سيناء

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

الجزائر: المجلس الدستوري يصادق على مشروع تعديل الدستور

الجزائر: المجلس الدستوري يصادق على مشروع تعديل الدستور

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن