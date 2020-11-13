سلطات الاحتلال تصادق على بناء 108 وحدات استيطانية في شعفاط بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت بلدية الاحتلال بالقدس على بناء 108 وحدات استيطانية في مستوطنة (رمات شلومو) المقامة على أراضي شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تمت المصادقة على إقامة هذه الوحدات قبل وصول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني المقبل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.



وتضاف هذه الوحدات إلى المئات من الوحدات الاستيطانية الأخرى التي تمت إقامتها في ذات المستوطنة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خلال السنوات الأربع الماضية.