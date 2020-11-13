دولي

كتاب أوباما الجديد يكشف موقف جو بايدن من قتل بن لادن

كتاب أوباما الجديد يكشف موقف جو بايدن من قتل بن لادن
رام الله - دنيا الوطن
يثير الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، فضولا بشأن سياساته ومواقفه، بعدما فاز في انتخابات الرئاسة على خصمه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي لم يعترف بالخسارة حتى الآن.

وينبش الخبراء في مواقف جو بايدن، لاسيما في قضايا دولية كبرى كالعلاقة مع الصين والشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحرب ضد "الإرهاب" والتعامل مع إيران، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبحسب كتاب جديد للرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، التي تحمل عنوان "أرض موعودة"، فإن بايدن الذي كان نائبا للرئيس دعا إلى التريث في العملية العسكرية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وأورد أوباما أن بايدن كان معارضا لهذه العملية العسكرية التي قامت بها عناصر من نخبة البحرية الأميركية في أبوت آباد، بباكستان، ليلة الأول والثاني من أيار/ مايو 2011.

ويرتقب أن يتم نشر مذكرات أوباما الجديدة، يوم الثلاثاء، وتقول صحيفة (غارديان) البريطانية إنها اطلعت على نسخة من الكتاب.

لكن بايدن دعم العملية التي أمر بها الرئيس أوباما، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الذي ظل على رأس المطلوبين للولايات المتحدة طيلة أعوام.

ويأتي هذا الكتاب فيما كان ساسة جمهوريون قد أشاروا إلى هذا الأمر، في وقت سابق، فقالوا إن بايدن كان يعارض التخلص من بن لادن بشكل كامل وفي مرة واحدة.

وقال بايدن إنه نصح أوباما، خلال مناقشات، بأن يأخذ مزيدا من الوقت، ناصحا إياه "لا تذهب"، لكنه أضاف بأنه حث الرئيس الديمقراطي على أن يتبع ما يقوله حدسه أيضا.

وتحدث أوباما عن موقف عدد من المسؤولين الكبار الذين حضروا بدورهم إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض، من أجل متابعة قتل بن لادن.

وعلى غرار وزير الدفاع، وقتها، روبرت فيتس، نبه بايدن إلى "تبعات وخيمة في حالة الفشل"، وأكد على ضرورة الانتظار إلى أن تصبح المخابرات على يقين بأن بن لادن موجود فعلا في المكان الذي جرت الإشارة إليه في باكستان.

لكن أوباما أشاد بموقف بايدن حتى وإن كان متحفظا، لأنه حرص على طرح "الأسئلة الصعبة"، كما أنه فعل ذلك من أجل أن يعطيني الحيز "الذي كنت أحتاجه في أفكاري الداخلية".

وذكر أوباما أنه يدرك أن بايدن وغيتس كانا في العاصمة واشنطن عندما أطلقت عملية "ديزرت وان" في نيسان/ أبريل 1980، ثم فشلت في تحرير رهائن أميركيين من إيران.

وأدى فشل تلك العملية إلى مقتل 8 عسكريين أميركيين في حادث تحطم مروحية، وهو ما أثر بشدة على حظوظ الرئيس جيمي كارتر في أن يعاد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وكان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ديلاوير بين 1973 و2009، ثم شغل منصب نائب الرئيس الأميركي أوباما حتى 2017.

أخبار ذات صلة

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

بريطانيا تسجل 376 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال يوم

بريطانيا تسجل 376 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال يوم

الصحة الإيطالية: الإصابات اليومية بـ(كورونا) تتخطى لأول مرة الـ40 ألفا

الصحة الإيطالية: الإصابات اليومية بـ(كورونا) تتخطى لأول مرة الـ40 ألفا

مقتل شخصين وفقدان ثالث بانفجار بمركز طبي لقدامى المحاربين بولاية كونيتيكت الأمريكية

مقتل شخصين وفقدان ثالث بانفجار بمركز طبي لقدامى المحاربين بولاية كونيتيكت الأمريكية

الشرطة الإيرانية: مقتل ثلاثة من حرس الحدود بهجوم مسلح شمال غرب البلاد

الشرطة الإيرانية: مقتل ثلاثة من حرس الحدود بهجوم مسلح شمال غرب البلاد

جان لوك ميلونشون يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا

جان لوك ميلونشون يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

صحيفة تكشف عن خطط ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن رسميا

صحيفة تكشف عن خطط ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن رسميا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

تعرف على تفاصيل الخارطة الوبائية لكافة محافظات قطاع غزة

تعرف على تفاصيل الخارطة الوبائية لكافة محافظات قطاع غزة

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن