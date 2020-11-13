مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب (21 عاما)، مصرعه، مساء اليوم الجمعة، نتيجة حادث سير ذاتي بدراجة نارية كان يقودها في بلدة النويعمة شمال محافظة أريحا والأغوار .



وذكر العقيد لؤي ازريقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، أن الشاب أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها لمستشفى أريحا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، وفقا لموقع الشرطة الفلسطيني الالكتروني.



وأضاف العقيد ازريقات أن الشرطة وخبراء السير فتحوا تحقيقا وتم إبلاغ النيابة العامة بالحادث لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .