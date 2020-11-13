شؤون فلسطينية

بماذا علقت حركة حماس على اعتزام بومبيو زيارة المستوطنات بالضفة الغربية؟

بماذا علقت حركة حماس على اعتزام بومبيو زيارة المستوطنات بالضفة الغربية؟
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن اعتزام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتمل، تمثل عدوانا أمريكيا على حقوق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية". 

وأكد قاسم في تصريح نشر على موقع حركة حماس الالكتروني، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الزيارة تعكس إصرار الإدارة الأمريكية على تطبيق بنود صفقة القرن فيما تبقى لها من أيام في البيت الأبيض 

وأشار إلى أن هذا السلوك الأمريكي في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية يعكس منطق العربدة والبلطجة التي يتصرف بها بومبيو وإدارة ترامب. 

وعدّ قاسم السلوك الأمريكي تمردا على القرارات الدولية والأعراف الإنسانية بما يخدم اليمين الصهيوني، مشددا على أنه يشكل إهانة حقيقية لكل المنظومة العربية.

وأشار قاسم إلى أن خطوات الإدارة الأمريكية تثبت حجم التضليل الذي مارسته الأطراف التي طبعت مع الاحتلال حينما ادعت ان اتفاقات التطبيع تشمل وقف مخطط الضم، بينما تشكل زيارة بومبيو قوة دفع لتطبيق هذا المخطط الاستعماري.

ونبه إلى أن المواقف الأمريكية والاسرائيلية تؤكد أن المخاطر التي تواجه قضيتنا الوطنية ما زالت تتعاظم، وهو ما يتطلب الإسراع في ترتيب كامل للحالة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

(يديعوت): إسرائيل أعادت 2700 عامل فلسطيني إلى مناطق السلطة

(يديعوت): إسرائيل أعادت 2700 عامل فلسطيني إلى مناطق السلطة

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

الرئيس الألماني ببرقية تعزية بوفاة عريقات: تلقيت الخبر ببالغ الحزن والأسى

الرئيس الألماني ببرقية تعزية بوفاة عريقات: تلقيت الخبر ببالغ الحزن والأسى

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 108 وحدات استيطانية في شعفاط بالقدس

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 108 وحدات استيطانية في شعفاط بالقدس

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

بيت لحم: الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويطرد مزارعاً من أرضه

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

مستوطنون يسرقون قطيعاً من الأغنام في بلدة الطيبة

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

العراق يغلق مخيما للنازحين غرب البلاد

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بـ(كورونا)

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن