دولي

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 11737 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 11571 سجلتها أمس الخميس.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 11737 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع الإجمالي إلى 738322 مصابا، منهم 5630 مصابا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 461 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع الإجمالي إلى 40582 حالة وفاة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف بيان الوزارة أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المتعافين ليبلغ 546642، إضافة إلى ارتفاع في عدد تحاليل (كورونا) حتى اليوم إلى 5 ملايين و424479 تحليلا مختبريا.

وبحسب البيان فإن كافة الأقاليم الإيرانية الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير، بينها

27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس (كورونا)، من ضمنها طهران وأصفهان وقم.

وهناك أربعة أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي: هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.

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