دولي

صحيفة تكشف عن خطط ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن رسميا

صحيفة تكشف عن خطط ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن رسميا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن ترشيحه لانتخابات عام 2024 بمجرد تأكيد فوز منافسه جو بايدن المنتخب في عام 2020.

ووفقا للصحيفة، قد يحدث هذا بعد تصديق الولايات على نتائج الانتخابات.

وفاز بايدن، وفقا للبيانات الأولية، بعدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في الولايات، بـ 270 صوتا انتخابيا، لكن عمليات الفرز لاتزال جارية في بعض الولايات.

وفي الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة، ليس لدى ترامب أي خطة واضحة للطعن في نتائج الانتخابات، على الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة ورفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات.

من جهته قال أحد مستشاري ترامب للصحيفة: "إنه (ترامب) يعلم أن الأمر انتهى".

وأبلغ المستشارون ترامب أن فرصه في العثور على مخالفات كافية لتغيير نتيجة الانتخابات منخفضة للغاية، بحسب الصحيفة.

وتراجع المحاكم في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا ادعاءات ترامب بشأن تزوير انتخابي واسع النطاق، وهو ما يكرره ترامب على تويتر.

ويقول مسؤولون إنه لم تكن هناك مخالفات انتخابية كبيرة. كما قالت وزارة الأمن الداخلي يوم الخميس إنه ليس لديها سجل بأصوات مفقودة أو تم تغييرها في أي من الولايات.

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