شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
 شهدت منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل، والمدخل الشمالي لمدينة قلقيلية اليوم الجمعة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بعد ساعات الظهيرة بين الشبان وجنود الاحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال أمطرت الشبان بوابل من القنابل الغازية والصوتية كما أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وعلى المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية اندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال.

وأشار شهود عيان الى أن جنود الاحتلال لاحقوا الشبان وأطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

الصحة: 6 وفيات و730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال 24 ساعة

الصحة: 6 وفيات و730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال 24 ساعة

تعرف على تفاصيل الخارطة الوبائية لكافة محافظات قطاع غزة

تعرف على تفاصيل الخارطة الوبائية لكافة محافظات قطاع غزة

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

اشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة في رام الله شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدولية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

الخضري: على المانحين الإسراع بتقديم الدعم المالي لـ(أونروا) لتتمكن من تقديم خدماتها دون تقليص

الخضري: على المانحين الإسراع بتقديم الدعم المالي لـ(أونروا) لتتمكن من تقديم خدماتها دون تقليص

مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية

مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

الخضري: على المانحين الإسراع بتقديم الدعم المالي لـ(أونروا) لتتمكن من تقديم خدماتها دون تقليص

الخضري: على المانحين الإسراع بتقديم الدعم المالي لـ(أونروا) لتتمكن من تقديم خدماتها دون تقليص

مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية

مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية

الاحتلال يمنع المواطنين من المرور عبر حاجز عسكري في نابلس

الاحتلال يمنع المواطنين من المرور عبر حاجز عسكري في نابلس

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان