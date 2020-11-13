مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل، والمدخل الشمالي لمدينة قلقيلية اليوم الجمعة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بعد ساعات الظهيرة بين الشبان وجنود الاحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل.



وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال أمطرت الشبان بوابل من القنابل الغازية والصوتية كما أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وعلى المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية اندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال.



وأشار شهود عيان الى أن جنود الاحتلال لاحقوا الشبان وأطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين.