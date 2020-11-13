دولي

بعد أسبوع على إعلان فوزه.. الصين تهنىء جو بايدن

بعد أسبوع على إعلان فوزه.. الصين تهنىء جو بايدن
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
هنّأت الصين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الجمعة بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحفي "نحترم خيار الشعب الأمريكي ونعرب عن تهانينا للسيد جو بايدن والسيدة كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.

أخبار ذات صلة

أردوغان: من سيحاول النيل من تركيا ينتظره مصير مؤلم بأيدي جيشنا

أردوغان: من سيحاول النيل من تركيا ينتظره مصير مؤلم بأيدي جيشنا

أوباما: وصول ترامب إلى الحكم جاء كرد فعل على وجود رجل أسود قبله

أوباما: وصول ترامب إلى الحكم جاء كرد فعل على وجود رجل أسود قبله

إسرائيل تقرر اعادة فتح منتجعات البحرين الأحمر والميت

إسرائيل تقرر اعادة فتح منتجعات البحرين الأحمر والميت

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطًا لانتهاء جائحة فيروس (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطًا لانتهاء جائحة فيروس (كورونا)

رئيس الوزراء الباكستاني: دول صديقة ضغطت علينا من أجل التطبيع مع إسرائيل

رئيس الوزراء الباكستاني: دول صديقة ضغطت علينا من أجل التطبيع مع إسرائيل

مرتان خلال 70 عامًا.. تعرف على الولاية التي استطاع الديمقراطيون خطفها من الجمهوريين

مرتان خلال 70 عامًا.. تعرف على الولاية التي استطاع الديمقراطيون خطفها من الجمهوريين

السلطات الأمريكية لترامب: انتخابات 2020 كانت الأكثر أمانًا في التاريخ

السلطات الأمريكية لترامب: انتخابات 2020 كانت الأكثر أمانًا في التاريخ

ترمب يصدر قراراً جديداً بشأن الاستثمارات الأمريكية بشركات صينية

ترمب يصدر قراراً جديداً بشأن الاستثمارات الأمريكية بشركات صينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

الخضري: على المانحين الإسراع بتقديم الدعم المالي لـ(أونروا) لتتمكن من تقديم خدماتها دون تقليص

الخضري: على المانحين الإسراع بتقديم الدعم المالي لـ(أونروا) لتتمكن من تقديم خدماتها دون تقليص

مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية

مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية

الاحتلال يمنع المواطنين من المرور عبر حاجز عسكري في نابلس

الاحتلال يمنع المواطنين من المرور عبر حاجز عسكري في نابلس

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان