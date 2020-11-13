بعد أسبوع على إعلان فوزه.. الصين تهنىء جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
هنّأت الصين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الجمعة بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحفي "نحترم خيار الشعب الأمريكي ونعرب عن تهانينا للسيد جو بايدن والسيدة كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.
هنّأت الصين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الجمعة بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحفي "نحترم خيار الشعب الأمريكي ونعرب عن تهانينا للسيد جو بايدن والسيدة كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.
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