بعد أسبوع على إعلان فوزه.. الصين تهنىء جو بايدن

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

هنّأت الصين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الجمعة بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.



وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحفي "نحترم خيار الشعب الأمريكي ونعرب عن تهانينا للسيد جو بايدن والسيدة كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.