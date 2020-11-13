تعرف على تفاصيل الخارطة الوبائية لكافة محافظات قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) و274 إصابة جديدة وتعافي 255 آخرين.وقالت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة: "بعد إجراء 2282 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل (274) إصابة جديدة، وتعافي 255 آخرين".