مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، خياماً في منطقة "أم خروبة" بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: "إنّ المستوطنين شرعوا اليوم بنصب خيام في منطقة أم خروبة، غرب خربة السويدة بالأغوار الشمالية".



وأشار دراغمة إلى أنّهم كانوا يتواجدون في هذه المنطقة باستمرار ويرعون مواشيهم فيها خلال الفترة الماضية.