مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، خياماً في منطقة "أم خروبة" بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: "إنّ المستوطنين شرعوا اليوم بنصب خيام في منطقة أم خروبة، غرب خربة السويدة بالأغوار الشمالية".
وأشار دراغمة إلى أنّهم كانوا يتواجدون في هذه المنطقة باستمرار ويرعون مواشيهم فيها خلال الفترة الماضية.
نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، خياماً في منطقة "أم خروبة" بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: "إنّ المستوطنين شرعوا اليوم بنصب خيام في منطقة أم خروبة، غرب خربة السويدة بالأغوار الشمالية".
وأشار دراغمة إلى أنّهم كانوا يتواجدون في هذه المنطقة باستمرار ويرعون مواشيهم فيها خلال الفترة الماضية.
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