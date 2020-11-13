شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع المواطنين من المرور عبر حاجز عسكري في نابلس

الاحتلال يمنع المواطنين من المرور عبر حاجز عسكري في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز بيت فوريك العسكري شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، المواطنين ممن ليسوا من سكان القرى المحيطة من المرور عبر الحاجز.

وأكّدت مصادر محلية، على أنّ جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، يقومون بتفتيش المركبات بشكل دقيق، ويمنعون من هم ليسوا من سكان المنطقة من المرور من خلال الحاجز.

يُذكر أنّ الجنود منعوا ثلاث سيارات لصحفيين كانوا متوجهين لتغطية أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالاستيلاء في بيت دجن من المرور أيضاً.

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