أردوغان: من سيحاول النيل من تركيا ينتظره مصير مؤلم بأيدي جيشنا

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما أسماه "مستوى الوعي والجاهزية القتالية لعناصر القوات الخاصة في جيش بلاده، وتوعد أعداءها بمصير مؤلم".



وأكد أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في قيادة الفوج المدفعي الـ105 في منطقة تشورلو بولاية تكيرداغ، على أن "راية أي وحدة في الجيش التركي لا تسقط، ما لم يتم قتل آخر جندي فيها".



وأضاف: "أيا كان من يحاول النيل من وطننا وعلمنا وأذاننا، عليه أن يدرك أن مصيرا مؤلما ينتظره بأيدي قواتنا الخاصة".