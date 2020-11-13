نيابة غزة تفتح تحقيقات بـ 399 قضية جرائم المساس بالأمن العام

رام الله - دنيا الوطنقامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق فى 420 قضية، ولم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما سجلت قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.وسجلت 20 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و399 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، كما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 91 متهم على مختلف القضايا المذكورة.واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.