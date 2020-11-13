إصابة اربعة مواطنين في حوادث سير بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اربعة مواطنين بجراح مختلفة في سلسلة من حوادث السير خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.



وقالت الادارة العامة للمرور ان ستة حوادث سير وقعت على شوارع قطاع غزة نجم عنها اربع اصابات بالاضافة الى أضرار مادية في مكونات الطريق.