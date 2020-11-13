إسرائيل تقرر اعادة فتح منتجعات البحرين الأحمر والميت

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رام الله - دنيا الوطن

أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بإعادة فتح المنتجعات الإسرائيلية على البحر الأحمر والبحر الميت.



وبحسب موقع قناة (i24) فقد تم تمرير التشريع، الذي أطلق عليه اسم قانون الجزر السياحية، بأغلبية 26 صوتا.



ومن المتوقع إعادة فتح الفنادق في المنطقتين اللتين تعتمدان بشكل كبير على السياحة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المحلي الأسبوع المقبل، حيث يجب أولا نشر نظام اختبار خاص بفيروس (كورونا) سريع للموظفين.



يذكر أن مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر قد فقدت زخمها السياحي الذي يعد موردها الرئيسي بسبب فيروس (كورونا).