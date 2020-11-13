دولي

إسرائيل تقرر اعادة فتح منتجعات البحرين الأحمر والميت

إسرائيل تقرر اعادة فتح منتجعات البحرين الأحمر والميت
رام الله - دنيا الوطن
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بإعادة فتح المنتجعات الإسرائيلية على البحر الأحمر والبحر الميت.

وبحسب موقع قناة (i24) فقد تم تمرير التشريع، الذي أطلق عليه اسم قانون الجزر السياحية، بأغلبية 26 صوتا.

ومن المتوقع إعادة فتح الفنادق في المنطقتين اللتين تعتمدان بشكل كبير على السياحة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المحلي الأسبوع المقبل، حيث يجب أولا نشر نظام اختبار خاص بفيروس (كورونا) سريع للموظفين.

يذكر أن مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر قد فقدت زخمها السياحي الذي يعد موردها الرئيسي بسبب فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

أردوغان: من سيحاول النيل من تركيا ينتظره مصير مؤلم بأيدي جيشنا

أردوغان: من سيحاول النيل من تركيا ينتظره مصير مؤلم بأيدي جيشنا

أوباما: وصول ترامب إلى الحكم جاء كرد فعل على وجود رجل أسود قبله

أوباما: وصول ترامب إلى الحكم جاء كرد فعل على وجود رجل أسود قبله

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطًا لانتهاء جائحة فيروس (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطًا لانتهاء جائحة فيروس (كورونا)

رئيس الوزراء الباكستاني: دول صديقة ضغطت علينا من أجل التطبيع مع إسرائيل

رئيس الوزراء الباكستاني: دول صديقة ضغطت علينا من أجل التطبيع مع إسرائيل

مرتان خلال 70 عامًا.. تعرف على الولاية التي استطاع الديمقراطيون خطفها من الجمهوريين

مرتان خلال 70 عامًا.. تعرف على الولاية التي استطاع الديمقراطيون خطفها من الجمهوريين

السلطات الأمريكية لترامب: انتخابات 2020 كانت الأكثر أمانًا في التاريخ

السلطات الأمريكية لترامب: انتخابات 2020 كانت الأكثر أمانًا في التاريخ

ترمب يصدر قراراً جديداً بشأن الاستثمارات الأمريكية بشركات صينية

ترمب يصدر قراراً جديداً بشأن الاستثمارات الأمريكية بشركات صينية

سبعة أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح &#34;فايزر&#34; المضاد لفيروس (كورونا)؟

سبعة أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس (كورونا)؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

الخضري: على المانحين الإسراع بتقديم الدعم المالي لـ(أونروا) لتتمكن من تقديم خدماتها دون تقليص

الخضري: على المانحين الإسراع بتقديم الدعم المالي لـ(أونروا) لتتمكن من تقديم خدماتها دون تقليص

مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية

مستوطنون ينصبون خياماً في الأغوار الشمالية

الاحتلال يمنع المواطنين من المرور عبر حاجز عسكري في نابلس

الاحتلال يمنع المواطنين من المرور عبر حاجز عسكري في نابلس

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

نيابة غزة تفتح تحقيقات بـ 399 قضية جرائم المساس بالأمن العام

نيابة غزة تفتح تحقيقات بـ 399 قضية جرائم المساس بالأمن العام

إصابة اربعة مواطنين في حوادث سير بقطاع غزة

إصابة اربعة مواطنين في حوادث سير بقطاع غزة

قوات الاحتلال تحتجز عدد من نساء الضفة أثناء توجههن للأقصى

قوات الاحتلال تحتجز عدد من نساء الضفة أثناء توجههن للأقصى

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان