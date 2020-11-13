بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بريطانيا، رفع عدد من الدول من قائمة عزل الوافدين منها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وضم التحديث الجديد للقائمة البريطانية كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وشيلي وايسلندا، وكمبوديا، ولاوس، وقطر وجزر تركس وكايكوس، وفقا لما ذكره وزير النقل البريطاني جرانت شابس.



ووفق (العربية.نت) يعني هذا القرار أن الوافدين من هذه الدول، أصبحوا لا يحتاجون إلى دخول حجر صحي لمدة أسبوعين، كما يفتح الباب أمام إمكانية قضاء عطلات الشتاء في دبي بمجرد رفع قيود السفر الترفيهي.