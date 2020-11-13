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مصر تكشف سبب تحطم مروحية المراقبين الدوليين في سيناء

مصر تكشف سبب تحطم مروحية المراقبين الدوليين في سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحكومة المصرية أن مروحية المراقبين الدوليين التي سقطت الخميس في شبه جزيرة سيناء، ما أدى إلى مقتل 8 عسكريين أجانب، تعرضت لعطل فني فوق جزيرة تيران.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشرته صحيفة (اليوم السابع): إن مصر تعرب حكومة وشعبا "عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على أثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات اليوم، وذلك بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران".

وأضافت الوزارة: "وتتقدم جمهورية مصر العربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم".

وكانت القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، أكدت مقتل 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي جراء تحطم مروحية للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء المصرية الخميس.

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