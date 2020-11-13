بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوارت البحرين الثرى اليوم الجمعة جثمان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في العالم، بعد عودة الجثمان من الولايات المتحدة التي توفي فيها يوم الأربعاء.ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فقد شغل خليفة (84 عاما)، وهو عم ملك البحرين الحالي، حمد بن عيسى آل خليفة، المنصب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1971. وتحكم عائلة آل خليفة البحرين منذ عام 1783.وعين الملك حمد يوم الأربعاء ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة (51 عاما) رئيسا جديدا للوزراء خلفا للأمير الراحل.وأوردت وكالة أنباء البحرين أن الراحل دفن في جبانة الحنينية في الرفاع في مراسم حضرها أعضاء بالأسرة الحاكمة وكبار ممثلي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.