شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحتجز عدد من نساء الضفة أثناء توجههن للأقصى

قوات الاحتلال تحتجز عدد من نساء الضفة أثناء توجههن للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
 أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة على إعاقة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت عدة نساء من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أوقفت النساء بالقرب من منطقة باب العامود أثناء محاولة وصولهن للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

كما أقدم جنود الاحتلال على توقيف عدد من النساء القادمات من محافظة طولكرم واحتجز بطاقاتهن الشخصية.

 ومنعت قوات الاحتلال أهالي الضفة من المرور عبر حاجز حزما وحمرتهم من اكمال طريقهم نحو المسجد الأقصى للصلاة فيه.

وفي ذات السياق أعاقت قوات الاحتلال أهالي الداخل المحتل القادمين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة في القدس ومحيط الأقصى مع بدء توافد المصلين.

وتسعى قوات الاحتلال إلى فرض أمر واقع على سكان الضفة الغربية من خلال قطع تواصلهم مع المسجد الأقصى والحيلولة دون الوصول اليه وبالتالي عدم زيارته.

ويستهدف الاحتلال أيضاً المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ويعدُّ الرباط في المسجد الأقصى، ومواقف أهالي القدس من أكثر الأمور التي تؤرق وتزعج حكومة الاحتلال، التي حاولت فرض شروطها ونهجها وبسط سيطرتها على بوابات القدس والتحكم بها.

ولا يألو المرابطون والمرابطات جهدا في الوقوف في وجه مؤامرات الاحتلال، رغم كل ما يتعرضون له من اعتقال وتنكيل، وإبعاد عن المسجد الأقصى وعن مدينة القدس، ومنع من السفر، واقتحامات متكررة لمنازلهم.

وتشهد مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، ووسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

نيابة غزة تفتح تحقيقات بـ 399 قضية جرائم المساس بالأمن العام

نيابة غزة تفتح تحقيقات بـ 399 قضية جرائم المساس بالأمن العام

إصابة اربعة مواطنين في حوادث سير بقطاع غزة

إصابة اربعة مواطنين في حوادث سير بقطاع غزة

جيش الاحتلال يعتقل شابين من القدس ونابلس

جيش الاحتلال يعتقل شابين من القدس ونابلس

ميركل لعباس: منذ أكثر من 50 عامًا وأنتم تعملون من أجل مصالح الشعب الفلسطيني

ميركل لعباس: منذ أكثر من 50 عامًا وأنتم تعملون من أجل مصالح الشعب الفلسطيني

الاحتلال يعرقل وصول المواطنين إلى الأقصى

الاحتلال يعرقل وصول المواطنين إلى الأقصى

العثور على جثة فتاة عشرينية في مدينة رام الله

العثور على جثة فتاة عشرينية في مدينة رام الله

بوتين عن أبو مازن: شخصية سياسية حكيمة ومحنكة وصديق مخلص وأمين لروسيا

بوتين عن أبو مازن: شخصية سياسية حكيمة ومحنكة وصديق مخلص وأمين لروسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

نيابة غزة تفتح تحقيقات بـ 399 قضية جرائم المساس بالأمن العام

نيابة غزة تفتح تحقيقات بـ 399 قضية جرائم المساس بالأمن العام

إصابة اربعة مواطنين في حوادث سير بقطاع غزة

إصابة اربعة مواطنين في حوادث سير بقطاع غزة

قوات الاحتلال تحتجز عدد من نساء الضفة أثناء توجههن للأقصى

قوات الاحتلال تحتجز عدد من نساء الضفة أثناء توجههن للأقصى

ميركل لعباس: منذ أكثر من 50 عامًا وأنتم تعملون من أجل مصالح الشعب الفلسطيني

ميركل لعباس: منذ أكثر من 50 عامًا وأنتم تعملون من أجل مصالح الشعب الفلسطيني

الاحتلال يعرقل وصول المواطنين إلى الأقصى

الاحتلال يعرقل وصول المواطنين إلى الأقصى

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

إصابة ثلاثة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال مدينة رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال مدينة رام الله

منوعات

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

عربي

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقًا رئيسيًا بموجب اتفاق وقف النار

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بريطانيا: إضافة الإمارات والبحرين وقطر إلى قائمة ممر السفر الآمن

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

بمشاركة الملك.. البحرين تودع رئيس الوزراء في جنازة رسمية

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

السعودية: حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان