جيش الاحتلال يعتقل شابين من القدس ونابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي عبد الرحمن إياد الهدرة من قبل وحدة المستعربين في الشارع الجديد (السكة) في بلدة الطور بالقدس.



وذكرت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على الشاب الهدرة قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معروفة.



وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من منطقة عسكر شرقي المدينة، فيما شنت حملة دهم واسعة في محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت شهود عيان أن الاحتلال اقتحم المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد واعتقل الشاب محمد ناهد النادي.



وارتكبت قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.



كما استشهد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.



وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاما، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزا، وفق التقرير.



وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلا، مقابل (94) منزلا تمت مداهمتها الشهر السابق.