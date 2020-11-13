ميركل لعباس: منذ أكثر من 50 عامًا وأنتم تعملون من أجل مصالح الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تهنئة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمناسبة عيد ميلاده.



وقالت ميركل "منذ أكثر من 50 عاما وأنتم تعملون من أجل مصالح الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل صنع السلام".



وأضافت "يبقى هدفكم بناء دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ومزدهرة اقتصاديا، وهذا هو هدف الحكومة الاتحادية الألمانية أيضا، ومن أجل ذلك يجب مواصلة عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين لإنجاح حل الدولتين المتفاوض عليه من أجل إحلال الاستقرار والأمن لجميع الناس في فلسطين".



وأعربت ميركل عن أطيب تمنياتها للرئيس بموفور الصحة والنجاح.